Pietryga: sprawa Banasia może pokazać siłę Senatu

Senat ma też wpływ na proces legislacyjny w parlamencie, chociaż ograniczony. Może nanosić poprawki do uchwalonych wcześniej przez posłów ustaw, jednak na ostatnim etapie i tak mogą być one odrzucone przez sejmową większość. Senat może jednak przytemperować „ ekspresową legislację" - jako polityczne narzędzie, stosowane często w mijającej kadencji parlamentu. Dobrze było to widać w przypadku ustaw sądowych uchwalanych w błyskawicznym tempie, czasem w przeciągu jednej doby, czy jednego posiedzenia. Senat będzie mógł spowalniać dziki proces legislacyjny kierując go na normalne tory politycznej i merytorycznej, co może być tylko korzyścią dla procedowanych ustaw. Oczywiście nie można też wykluczyć, że w sytuacjach konfliktowych senatorowie mogą uczynić ze swoich uprawnień narzędzie obstrukcji, przeciągając bezcelowo proces legislacyjny, mnożąc techniczne poprawki do ustaw. Prawdziwa siła Senatu tkwi jednak w kontroli kilku kluczowych instytucji państwowych i wpływie na ich obsadę personalną. Senatorowie podejmują uchwały dotyczące przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań TK, SN, RPO czy KRRiT. A także powołują spośród siebie m.in. dwóch przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, trzech członków Rady Polityki Pieniężnej i dwóch członków Kolegium IPN. Wyrażają też zgodę na powołanie prezesa NIK, UOKiK, IPN oraz rzeczników: praw obywatelskich i praw dziecka.