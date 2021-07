Prof. Grzeszczak: Przed nami długa i niepewna droga

W czwartkowym wyroku TSUE wskazał, że ze względu na całościowy kontekst refom wymiaru sprawiedliwości, w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej SN, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, w szczególności nie jest chroniona przed wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej. I wskazuje w konkluzji, że na Polsce spoczywa obowiązek przyjęcia środków niezbędnych, aby uchybienie to ustało. Co więc strona polska ma zrobić?

Zapadł wyrok, jest on wiążący dla Polski, a więc nic zaskakującego – obowiązkiem władz polskich (rządu) jest wykonanie tego wyroku bezzwłocznie. A więc jest to zobowiązanie m.in. do zawieszenia działalności przez ID SN, ale też do zmiany ustawodawstwa, a w efekcie wycofania się z niektórych rozwiązań podjętych dla tzw. reformy sądownictwa. Polska ma więc zrobić kroki w tył, wrócić do państwa, w którym rządzi prawo. Droga jest jednak długa, trudna i niepewna.