Komisja Europejska ma ograniczać fundusze europejskie państwoim łamiącym unijne wartości w tym prawa mniejszości LGBT

Rośnie presja na Komisję Europejską, żeby zabierała pieniądze państwom łamiącym unijne wartości. Nieoczekiwanie pierwszym testem stała się sprawa LGBT.

Komisja Europejska czeka na wyrok TSUE ws. mechanizmu warunkowości umożliwiającego zawieszanie transferu unijnych funduszy państwom, gdzie łamanie praworządności zagraża interesom finansowym UE. Rozporządzenie obowiązuje od początku roku, ale Polska i Węgry zaskarżyły je do TSUE, a KE – w ramach politycznego porozumienia – zgodziła się go nie stosować do wyroku – czyli zapewne do końca roku, bo sąd zgodził się na pilny tryb. O start mechanizmu apelował też Parlament Europejski, a KE zapowiedziała, że po wakacjach zacznie przygotowanie do jego ewentualnego uruchomienia, by ruszył natychmiast po orzeczeniu TSUE – oczywiście jeśli uzna, że jakiś kraj łamie praworządność w sposób grożący interesom finansowym UE. Nim to nastąpi, postanowiła używać innych instrumentów. Co ciekawe zdecydowała się na karanie nie za ograniczenia niezależności sądownictwa, ale za dyskryminację mniejszości LGBT+.

Na pierwszy ogień poszły Węgry, którym Ko...

