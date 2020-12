Seks, Bruksela i praworządność fot 1. European Union – Source: EP/ Genevieve ENGEL , fot. 2 Adobe Stock

- Obyczajowy skandal z udziałem eurodeputowanego Jozsefa Szajera nie będzie miał żadnego wpływu na pozycję Fideszu na Węgrzech, ani na złagodzenie tonu w sprawie veta wobec unijnych funduszy – komentuje dr Dominik Hejj, szef serwisu kropka.hu i współpracownik Instytutu Europy Środkowej oraz UKSW. W weekend policja w Brukseli przerwała sexparty w piwnicy baru gejowskiego, zorganizowane mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Ale nie to jest w tym wszystkim najciekawsze, a osoba eurodeputowanego i to co robi w Brukseli w zestawieniu z tym co robił na Węgrzech. W drugiej części programu rozmowa z Wojciechem Tumidalskim, dziennikarzem "Rzeczpospolitej" o rozumieniu przez Polskę słowa "praworządność" przez pryzmat rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącej nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. A także próba zrozumienia ile dni jest w słowie "niezwłocznie" w rozumowaniu rządu Mateusza Morawieckiego.