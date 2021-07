BNP Paribas Poland Open: Zaproszą Iga Świątek i Hubert Hurkacz

Turnieje WTA Tour wracają do Polski dzięki inicjatywie firmy Tennis Consulting (z prezesem Tomaszem Świątkiem w zarządzie). W tym roku o udział Igi Świątek trudno, bo igrzyska w Tokio stanowią istotną konkurencję, ale najlepsza polska tenisistka wraz z najlepszym polskim tenisistą Hubertem Hurkaczem pojawią się we wtorek 13 lipca w Gdyni, by podczas uroczystej imprezy otwierającej turniej przywitać się kibicami po wielu zagranicznych startach, pograć chwilę w tenisia w szczytnym celu i pożegnać się przed wyjazem do Tokio.

