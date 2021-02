Australian Open. Chłodna głowa pozostała

W drugim secie Rus prowadziła 2:0, 40:0, serwowała i miała trzy piłki na 3:0. To był kluczowy moment meczu, Holenderka zaczęła lepiej serwować, ale nie odebrała Idze spokoju. 19-latka z Raszyna wygrała tego gema i pojechała bezpiecznie do mety.

Biorąc pod uwagę końcowy wynik, wspominanie o tym być może nie ma sensu, ale ci, którzy w środku nocy przeżyli przed telewizorem ukłucie strachu, bo pamiętają dawną Igę, z pewnością ten niepokój podzielą. Potrzeba jeszcze kilku meczów takich jak z Rus, by te obawy definitywnie przegonić, byśmy już na dobre uwierzyli, że w Paryżu narodziła się gwiazda pewna swoich umiejętności i siły swego spokoju w trudnych momentach.

Gdyby to był normalny czas, ten etap mielibyśmy już zapewne za sobą, ale wirus sprawił, że po triumfie w Roland Garros, aż do przyjazdu do Australii, Iga nie grała, a w turnieju rozgrzewkowym przed Wielkim Szlemem nie zachwyciła.