Djoković cierpiał i wygrał

Djoković od początku meczu wyglądał na człowieka cierpiącego, wzywał na kort fizjoterapeutę, sprawiał wrażenie jakby walczył nie tyle z rywalem, co z bólem szyi. I krzyczał - do swoich ludzi na trybunach, a przede wszystkim do siebie. Tak zachowującego się Serba dawno nie widzieliśmy.



W całym spotkaniu popełnił 42 niewymuszone błędy, procent pierwszego serwisu (56) był zatrważająco niski. To, że w tych warunkach wygrał, zawdzięcza hartowi ducha i rywalowi, który chyba nie bardzo wierzył, że nawet ranny Djoković jest do pokonania. Podczas niedawnego US Open to właśnie w spotkaniu z Carreno-Bustą sfrustrowany Djoković trafił piłką w sędzię liniowa i został zdyskwalifikowany.



Męskie półfinały Schwartzman - Nadal i Djoković - Tsitsipas w piątek, finał w niedzielę. Iga Świątek swój mecz półfinałowy z Argentynką Nadią Podoroską rozpocznie w czwartek o 15.00. Po nich na kort wejdą Petra Kvitova i Sofia Kenin.