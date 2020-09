Roland Garros. Paryż w strachu

W czwartek ogłoszono też szczegóły regulaminu epidemiologicznego, który obowiązywał będzie uczestników turnieju. Kwalifikacje bez udziału widzów zaczynają się w poniedziałek, a ich uczestnicy powinni przyjechać do Paryża na cztery dni przed rozpoczęciem rozgrywek (zawodnicy z turnieju głównego na trzy dni przed jego startem), chyba że uczestniczą w innym turnieju WTA, ATP lub challengerze. Ci, którzy przyjadą spoza strefy Schengen muszą okazać specjalne zaproszenie na turniej i badanie na koronawirusa wykonane maksimum 72 godziny wcześniej. Kolejne badanie odbędzie się tuż po przyjeździe do hotelu. Wszyscy, którzy muszą się mu poddać będą oczekiwali na wynik w swoich pokojach (maksimum 24 godziny). Organizatorzy zapewnią im na ten czas 120 euro na posiłki. Kolejny test odbędzie się 48 godzin po pierwszym. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu będzie musiał mieć dwa negatywne wyniki badań. Jeśli grał w innym turnieju w tygodniu poprzedzającym Roland Garros, test wykonany tam będzie traktowany jako pierwszy. Kolejne badania będą się odbywały co pięć dni w godzinach od 7 do 22.

W przypadku pozytywnego wyniku testu zawodnik poddany zostanie izolacji na 14 dni i wycofany z turnieju. Jeśli mieszkał w pokoju z inną osobą, której test będzie pozytywny, również zostanie wykluczony. Jeśli ktoś ze współpracowników tenisisty zachoruje, gracz zostanie natychmiast poddany testowi.

Maseczki będą obowiązywały wszędzie poza pokojami hotelowymi, nie licząc treningów w sali fitness i posiłków.

Zawodnicy nie będą mieli wstępu na stadion Rolanda Garrosa poza dniami swoich meczów. Treningi odbywały się będą na pobliskim obiekcie Jean-Bouin.

Wszyscy tenisiści i ich ekipy muszą zamieszkać w dwóch wyznaczonych hotelach (nie są one zarezerwowane wyłącznie dla nich). Niemożliwe będzie wynajęcie domu lub prywatnego mieszkania, tak jak miało to miejsce podczas US Open. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch pokoi, opłacanych przez organizatorów, także podczas ewentualnej kwarantanny.

Jak z tego widać ci, którzy narzekali na ciężkie życie w Nowym Jorku, w Paryżu nie znajdą pocieszenia.

W turnieju singlowym z Polaków zagwarantowany start na podstawie rankingu mają Magda Linette, Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak oraz w deblu Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo.

Turniej główny rozpocznie się 27 września, a zakończy 11 października. Pierwszy raz mecze na korcie centralnym (Philippe Chatrier) w razie deszczu będą mogły odbywać się pod dachem.