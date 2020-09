Roland Garros z publicznością

Kort centralny (Philippe Chatrier - 15 000 miejsc) i przyłączone do niego korty boczne to jedna strefa, kort Suzanne Leglen (10 000 miejsc) z kortami bocznymi to strefa druga, a położony trochę na uboczu kort Simonne - Mathieu (5000 miejsc - kortów bocznych wokół niego nie ma) to strefa nr 3. Do dwóch pierwszych stref wejdzie codziennie po 5000 ludzi, do strefy trzeciej - 1500 osób. Widzowie wewnątrz trzech stref będą mogli przemieszczać się swobodnie między kortami.

Francuzi podkreślają, że ich turniej będzie pierwszą tenisową imprezą czasów koronawirusa z udziałem widzów (wcześniejsze mistrzostwa Włoch na kortach Foro Italico w Rzymie odbędą się bez publiczności)