Turniej w Indian Wells: Federer pokonał Hurkacza AFP

Najlepszego polskiego tenisistę w Indian Wells zatrzymał dopiero Roger Federer. W ćwierćfinale Szwajcar wygrał 6:4, 6:4. Mecz trwał godzinę i 13 minut, był emocjonujący, choć zabrakło w nim elektryzujących momentów, o co zadbał przede wszystkim Federer, który zagrał tak jak powinien grać as z młodzieńcem aspirującym dopiero do elity.