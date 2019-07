George R.R. Martin o prequelu "Gry o tron": Starkowie na pewno będą

- W „Grze o tron" mówimy o Siedmiu Królestwach Westeros. Kiedy jednak cofniemy się w czasie, będziemy mieć dziewięć królestw, dwanaście królestw, a w końcu dojdziemy do czasów, kiedy były to setki maleńkich księstewek. O takim okresie w tym kontekście mówimy - powiedział Martin w rozmowie z „Entertainment Weekly”. Pisarz zdradził także, że w prequelu "Gry o tron" pojawią się Starkowie. Największych fanów serii nie powinno to dziwić o tyle, że ród ten pochodzi od Pierwszych Ludzi. - Starkowie na pewno tam będą - podkreślił Martin. Z rozmowy dowiedzieć się można było również, że choć nie pojawią się tam smoki, nie zabraknie między innymi wilkorów. - Oczywiście będą Biali Wędrowcy, wilkory i mamuty - powiedział autor „Gry o tron”. - Lanisterów jeszcze nie będzie, ale Casterly Rock już tak, podobnie jak odwieczna jest skała Gibraltaru - kontynuował pisarz.

