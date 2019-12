Turniej Czterech Skoczni: Ryoyu znów odleciał

Przewidywania niemal się spełniły – pierwsza trójka Pucharu Świata (Kobayashi, Geiger, Kraft) prowadziła po pierwszej serii, w drugiej na szczycie zaszły zmiany głównie z powodu dwóch dobrych polskich skoków. Japończyk i Niemiec nie dali się wyprzedzić, są bardzo mocni, ale Piotr Żyła awansował z ósmej pozycji na piątą, Dawid Kubacki z czwartej na trzecią – Polak miał najlepszą notę drugiej serii. Do pełni szczęścia zabrakło wybitnych skoków Kamila Stocha, poprawne dały mu tylko 19. pozycję.

Seria KO w wykonaniu polskiej szóstki wyglądała nieźle: najpierw Maciej Kot bezproblemowo pokonał Czecha Viktora Polaska (w długości skoku 124,5 do 113 m), następnie Kamil Stoch podobnie zwyciężył Kanadyjczyka Mackenziego Boyda-Clowesa (124,5:119 m), choć długość skoku polskiego mistrza wrażenia nie zrobiła.

Następny pojedynek – Jakuba Wolnego ze Stefanem Hulą – zakończył się zwycięstwem tego pierwszego (różnica była spora, 124:113,5 m), ale po chwili przyszła wieść, że Sepp Gratzer zdyskwalifikował Wolnego za zbyt obszerny kombinezon. Wpadka była bolesna, kosztowała 118 punktów za pierwszy skok plus ewentualne zyski w drugim. Hula awansował do serii finałowej z najgorszym wynikiem i, choć drugą próbę miał lepszą, to 30. miejsca nie poprawił.