Skoki narciarskie. Planica w tym roku smutniejsza niż zwykle

Frekwencja w wielkim finale sezonu jest niezła: 68 uczestników środowych kwalifikacji, zgłoszenia dziewięciu ekip do konkursu drużynowego. Skoczkowie lubią starty na Letalnicy, choć okoliczności są tej zimy szczególne: obostrzenia sanitarne, brak publiczności i atrakcji towarzyszących. W Planicy, zwykle rozbawionej od rana, to braki dotkliwe.

Emocje ogniskują się zatem wokół walki o małą Kryształową Kulę za loty. Polacy: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Murańka w tej specjalności zwykle nie są wymieniani wśród najlepszych. Trenowali spokojnie w Zakopanem, przyjechali do Planicy spełnieni: wygrany przez Stocha Turniej Czterech Skoczni, drużynowy brąz MŚ w lotach i dwa medale MŚ w Oberstdorfie to powody do dumy, także do traktowania lotów w Planicy jako nagrody za udaną zimę.