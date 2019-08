Rajd Niemiec: Stuprocentowa skuteczność Kajetanowicza

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji WRC-2 w Rajdzie Niemiec, dziesiątej rundzie mistrzostw świata.

Dla polskiej załogi, rywalizującej w przedsionku królewskiej kategorii WRC, jest to już trzecie podium w czwartym tegorocznym starcie. Skuteczność jest właściwie stuprocentowa – wyjąwszy pechowy Rajd Argentyny i defekt rajdówki, Kajetanowicz i Szczepaniak jeśli już dojeżdżają do mety, to zawsze w pierwszej trójce WRC-2. Poniżej dalsza część artykułu

Na niemieckich asfaltach pojawili się mocni gracze, ale po różnych przygodach na placu boju pozostali lokalni faworyci, którzy na co dzień nie rywalizują w cyklu mistrzostw świata. Ostatecznie zwyciężył Fabian Kreim, a dwadzieścia sekund za nim finiszowali Marijan Griebel i Kajetanowicz – do samej mety toczący zacięty bój o drugą lokatę. Po triumfie na przedostatnim odcinku specjalnym „Kajto" miał dwie sekundy przewagi nad rywalem, ale na ostatniej próbie stracił do niego pięć sekund.

– Rajd Niemiec zakończyliśmy na trzecim miejscu, trzy sekundy do drugiej pozycji – mówił Kajetanowicz po zakończeniu rywalizacji. – Do pierwszego stopnia podium zabrakło około dwudziestu sekund. Myślę, że to bardzo dobry rezultat. Jestem dumny z całego zespołu, który wykonał świetną pracę. Sądzę, że my z Maćkiem powinniśmy być z siebie zadowoleni. Czekamy na kolejny rajd i wyciągamy wnioski z tego.

Punkty wywiezione z Niemiec są bardzo cenne, bo inne czołowe załogi WRC-2 albo nie startowały w tej rundzie, albo zaliczyły nieudany występ na wymagającej, asfaltowej trasie. Kajetanowicz przesunął się na piątą lokatę w punktacji sezonu, a do ostatecznej klasyfikacji zalicza się sześć najlepszych wyników z siedmiu startów – zatem przed polską załogą jeszcze trzy okazje do poprawienia dorobku i pozycji w mistrzostwach.

W klasyfikacji generalnej rajdowych mistrzostw świata ogromny krok w stronę pierwszego mistrzowskiego tytułu wykonał Ott Tanak. Estoński kierowca odniósł drugie z rzędu i piąte w sezonie zwycięstwo, a ponieważ podium uzupełnili jego zespołowi koledzy z Toyoty – Kris Meeke i Jari-Matti Latvala – rywale w walce o prymat stracili sporo punktów. Wicelider mistrzostw Thierry Neuville był czwarty, a urzędujący czempion Sebastien Ogier – dopiero ósmy. Obaj mieli kłopoty na trasie: przebijali opony w swoich rajdówkach, oddając inicjatywę ekipie Toyoty. Ogier podreperował swoje konto zwycięstwem na ostatnim odcinku specjalnym, na którym pierwsza piątka dostaje dodatkowe punkty, ale w klasyfikacji sezonu traci siedem punktów do Neuville'a i aż czterdzieści do Tanaka.

Do końca zmagań pozostają już tylko cztery rundy. W połowie sierpnia najlepsi rajdowcy świata będą rywalizowali w Turcji – tam pojawią się także Kajetanowicz i Szczepaniak, którzy przed rokiem zajęli w tej imprezie czwarte miejsce w WRC-2.

W październiku rywalizacja przeniesie się na błotniste trasy Rajdu Wielkiej Brytanii, a następnie do Katalonii, gdzie walka toczy się na zróżnicowanej, asfaltowej i szutrowej nawierzchni. Tegoroczne mistrzostwa kończą się w Australii, w połowie listopada.

Wyniki Rajdu Niemiec -Klasyfikacja generalna:

1. Tanak/Jarveoja (Estonia, Toyota Yaris WRC) 3:15.29,8; 2. Meeke/Marshall (Wielka Brytania, Toyota Yaris WRC) strata 20,8; 3. Latvala/Anttila (Finlandia, Toyota Yaris WRC) strata 36,0

-Klasyfikacja WRC-2:

1. Kreim/Braun (Niemcy, Skoda Fabia R5) 3:28.16,7; 2. Griebel/Winklhofer (Niemcy, Skoda Fabia R5) strata 18,5 s.; 3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Skoda Fabia R5) strata 21,5

-Klasyfikacja Mś

1. Tanak/Jarveoja (Estonia, Toyota Yaris WRC) 202 pkt.; 2. Neuville/Gilsoul (Belgia, Hyundai i20 WRC) 172 pkt.; 3. Ogier/Ingrassia (Francja, Citroen C3 WRC) 165 pkt.

-Klasyfikacja WRC-2