Ekstraliga żużla: Włókniarz w play-offach, Get Well spada Fotorzepa/ Roman Bosiacki

Włókniarz Częstochowa wygrał z GKM-em Grudziądz w pierwszym piątkowym meczu 13. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi i zapewnił sobie awans do fazy play-off. W drugim dzisiejszym spotkaniu Unia Leszno rozgromiła Get Well Toruń, zrzucając rywali do niższej ligi.