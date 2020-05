Formuła 1. Gra w gorące krzesła

W Maranello przede wszystkim musi zapanować spokój. Po sezonie 2019 wybrano już lidera na najbliższe lata, wiążąc się z Leclerkiem co najmniej do końca 2024 roku. Vettel nie chciał się zgodzić na proponowany mu roczny kontrakt, a ponadto czterokrotny mistrz świata oczekuje pełnej koncentracji ekipy na sobie. Tymczasem Scuderia postawiła na utalentowanego młodzieńca, który zresztą w zeszłym roku był lepszy od weterana pod każdym względem.

W miejsce Sainza zespół McLaren ściąga Daniela Ricciardo. Australijczyk ma na koncie siedem wygranych Grand Prix – wszystkie w Red Bullu, skąd odszedł po sezonie 2018, gdy ekipa zaczęła koncentrować się na Verstappenie, spychając Ricciardo do roli drugiego kierowcy. Przeszedł do Renault, ale miniony sezon okazał się rozczarowaniem: awarie i słabe osiągi sprawiły, że francuska ekipa zamiast redukować straty do pierwszej trójki, zakończyła mistrzostwa dopiero na piątej pozycji. Z kolei McLaren mocno inwestuje w zaplecze techniczne, a od 2021 roku zmienia silniki Renault na Mercedesa – to wyraźny skok jakościowy. Ricciardo stworzy interesujący duet z najmłodszym w stawce Lando Norrisem, który w debiutanckim sezonie 2019 zdążył zabłysnąć szybkością – ale w punktacji był jedenasty i wyraźnie przegrał z szóstym w mistrzostwach Sainzem.

Opuszczona przez Ricciardo ekipa Renault musi szukać planu B – o ile zamierza pozostać w Formule 1, bo nawet przed wybuchem pandemii i światowym kryzysem przebąkiwano o możliwym odejściu tej firmy ze sportu. Jeśli pozostanie, to trzeba będzie znaleźć kierowcę. Poza Vettelem dostępny może być Alonso (mimo trzyletniego już rozbratu z Formułą 1 nie wyklucza powrotu do wyścigów Grand Prix), a także szereg kierowców ze środka stawki. Ta partyjka gry w gorące krzesła może jeszcze trochę potrwać, zapewniając emocje nawet przy braku prawdziwego ścigania.