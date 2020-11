Rosnący lęk przed skrajną prawicą w Niemczech

– Sytuacja zmieniła się zdecydowanie po powstaniu Alternatywy dla Niemiec (AfD) i zajęciu przez jej przedstawicieli miejsc w Bundestagu oraz w parlamentach landowych. AfD wykorzystała umiejętnie fakt napływu do Niemiec miliona uchodźców w ostatnich latach – mówi „Rzeczpospolitej" Hendrick Cremer z Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka (DIfM). Przypomina, że wkroczenie na polityczne salony populistycznego i ksenofobicznego ugrupowania utrzymującego kontakty z prawicową ekstremą przyczyniło się do dalszej radykalizacji wszystkich ugrupowań skrajnej prawicy.

Przy tym taki sam proces postępuje również w szeregach AfD, czego dowodem może być powtórny wybór znanego z neonazistowskich sympatii Björna Höckego na szefa partii w Turyngii. Pojawiają się więc głosy wzywające do delegalizacji partii. Jednak mało prawdopodobne, aby doszło do uruchomienia procedury delegalizacji, która okazała się w przeszłości nieskuteczna wobec faszystowskiej NPD.

Wszystko to dzieje się w chwili, gdy w niemieckich mediach nie ma dnia bez kolejnych informacji o działaniach grup rasistowskich w policji, armii, a nawet w wojskowej jednostce antyterrorystycznej. Niemiecki kontrwywiad od dawna bije na alarm, przedstawiając liczebność prawicowych ekstremistów. Gotowych do użycia przemocy jest obecnie ponad 13 tys. osób związanych z tymi środowiskami. Federalny Urząd Kryminalny jest zdania, że w Niemczech znajduje się co najmniej 65 ekstremistów stanowiących bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne.