Łódź: Mocarz wciąż popularny

Region łódzki, głównie Łódź (obok Śląska), jest najbardziej zagrożony w kraju problemem używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych (NSP). Także dlatego, że tu ulokowali się przestępcy wprowadzający je do obrotu.

Wielomiesięczne badania „Eksperyment łódzki" (najszersze w kraju) objęły sondaż na próbie 3670 osób (od 12 do 20 lat), ankiety wypełniane w szkołach i badanie internetowe.

Wnioski są alarmujące.Co trzeci badany zetknął się z dopalaczami w swoim otoczeniu (najczęściej 18-latkowie i starsi). Blisko co piąty przyznał, że miał propozycję zażycia dopalaczy, a 232 osoby, czyli ponad 6 proc., twierdzi, że je brało. Ponad połowa tych, którzy odurzyli się nimi choć raz, to 16–18-latkowie – ci w Łódzkiem najczęściej.

Dużo rzadziej po NSP sięgali starsi (18-latków było 7,1 proc., 4,4 proc. najmłodszych). Po dopalacze częściej sięgają chłopcy, głównie z miast. Co ciekawe, badani nie potwierdzili obiegowej opinii, że dopalacze biorą gimnazjaliści.

Bywa, że już jedno zażycie odstrasza – „Wziąłem raz czy dwa "amulet", ale teraz trzymam się z daleka. W domu porozwalałem połowę mebli i to mnie otrzeźwiło" – napisał 17-latek.

Około 70 proc. tych, którzy brali dopalacze, pochodzi z pełnych rodzin. Co zaskakujące – wśród dzieci wychowywanych przez dziadków po dopalacz sięgnął prawie co trzeci.

„Ważnych źródeł porażek w postaci wzrostu zachowań ryzykownych należy szukać w pozrywanych, wręcz okaleczonych więziach emocjonalnych w rodzinach" – podają autorzy badań. Młodzi wyznają: „Częściej ich nie ma w domu, a jak są, to rozpoczyna się serial w TV" – to nastolatka o rodzicach.

Wsparciem w trudnych sytuacjach dla młodych są rówieśnicy. Mamę wskazał co trzeci, ojca – zaledwie 5,5 proc. „Ogląda za dużo telewizji. Nie potrafi wejść do pokoju i tak po prostu pogadać" – to opinia o ojcu wyrażona przez kolejnego nastolatka.