Sąd będzie badał demoralizację natolastka po „Spacerze dla klimatu”

Sąd Rodzinny w Opolu przekazał sprawę 16-letniego Kacpra Lubiewskiego z Lędzin do innego trybu. Z działania mającego na celu „wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą nieletniego" sprawie zmieniono tryb na „sprawdzający demoralizację".

Akta Kacpra mają nową sygnaturę, wylosowano też nowego sędziego, który prowadzi sprawę. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą" Aneta Rempalska z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu, po uzyskaniu „kompletu dokumentów", czyli wywiadu kuratora i informacji z policji (sąd zwracał się m.in. o zabezpieczenie monitoringu), „sprawa została przekazana do innego trybu, dostała nową sygnaturę, wylosowano też nowego sędziego". Zdaniem przedstawicielki SO są to zwykłe „czynności proceduralne". Nowy sędzia po zapoznaniu się z aktami rozstrzygnie, czy podjąć czynności w sprawie, czy też odmówić prowadzenia postępowania. Jak zdecydowanie podkreśla Aneta Rempalska, „żadnej rozstrzygającej decyzji jeszcze nie podjęto". Poniżej dalsza część artykułu

Do dokumentów przesłanych przez policję wglądu jednak nie ma. Biuro Prasowe Sądu Okręgowego nie potrafiło też podać nazwiska nowego sędziego. Sprawę prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, wydział rodzinny i ds. nieletnich.

Wydarzenia będące podstawą do ścigania Kacpra miały miejsce 9 grudnia, kiedy protestujący uczestnicy MSK na ulicy domagali się wysokiego priorytetu dla polityki klimatycznej w nadchodzących unijnych negocjacjach. Kacper został spisany dwa razy przez policję podczas demonstracji „Spacer dla przyszłości". – Za pierwszym razem usłyszałem, że do policjantów ,,doszły słuchy o tym, że jestem niepełnoletni i pozostaję sam". Nie było to prawdą, więc wskazałem przebywającego ze mną mojego ojca. Obaj zostaliśmy spisani – relacjonował w mediach. Następnie policjanci uznali, że przemawianie przez tubę, w przestrzeni publicznej jest nielegalne i uderza w ustawę o ochronie środowiska. Kacper został więc spisany po raz kolejny, mimo że oddał megafon koleżance i przemawiał już bez wzmocnienia. Kilka dni po tym wydarzeniu Kacper i jego rodzice dowiedzieli się z pisma przedstawionego przez kurator, że policja wysłała do sądu rodzinnego wniosek o ukaranie go za udział w manifestacji. To oznacza, że może trafić do poprawczaka.