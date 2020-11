Marsz Niepodległości 2020 - ranny fotoreporter i policjanci

Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku Marsz Niepodległości w Warszawie miał przybrać formę rajdu. Jak informował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz , kolumna pojazdów uczestników marszu miała wyruszyć Alejami Jerozolimskimi z Ronda Dmowskiego, następnie Mostem Poniatowskiego dotrzeć do Ronda Waszyngtona, tam zawrócić i skierować się na Rondo Czterdziestolatka w centrum miasta. W tym miejscu kawalkada ponownie miała uczynić nawrót, by ponownie znaleźć się na Rondzie Dmowskiego.

W tym czasie Straż Marszu Niepodległości apelowała przez megafony o spokój oraz kontynuowanie przemarszu i przejazdu.

Uczestnicy pochodu, w tym spokojna większość, szli dalej Mostem Poniatowskiego w kierunku Stadionu Narodowego. Na moście doszło do kolejnego incydentu - niezidentyfikowani sprawcy zaczęli rzucać racami w stronę jednego z pobliskich budynków. Na jednym z balkonów umieszczone były flaga LGBT oraz plansza z logo Strajku Kobiet. Jedna z rac doprowadziła do pożaru w mieszkaniu położonym dwa piętra niżej. Ogień ugasili strażacy.

"Gdy tylko zobaczyłem, że dochodzi do jakichkolwiek starć starałem się osobiście rozładowywać napięcie. Nie ma mojej zgody na żadne akty chuligańskie. To nie jest świętowanie niepodległości" - oświadczył Robert Bąkiewicz, zamieszczając w mediach społecznościowych nagranie, na którym na Moście Poniatowskiego apeluje do osób, które nazywa kibicami: "Proszę was, idźcie stąd. Po co dajecie się prowokować w tak prosty sposób?".