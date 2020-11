Robert Bąkiewicz: Przeprosić? Mógłbym, gdybym dokonał przestępstwa

Podczas marszu rzucano racami i innymi przedmiotami również w okna Domu Kultury Śródmieście, budynków wokół ronda Charles'a de Gaulle'a, a także policjantów. Zdaniem prezesa Marszu Niepodległości Roberta Bąkiewicza, „policja celowo doprowadziła do eskalacji napięcia”. - My staraliśmy się zabezpieczyć teren na ile mogliśmy - powiedział i podkreślił, że nie czuje odpowiedzialności za incydenty, do których doszło na manifestacji i zrzuca odpowiedzialność na prezydenta stolicy. - My zapraszaliśmy ludzi na przejazd samochodami, mając również na uwadze to, że eskalacja niechęci i agresji w Polsce jest tak duża, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli i może dochodzić do prowokacji. Dzisiaj z taką prowokacją mieliśmy do czynienia - dodał Bąkiewicz.

Jak stwierdził prezes Marszu Niepodległości, „dzwonił na straż i robił, co w jego mocy, żeby takich sytuacji nie było”. - Ja takie sytuacje potępiam, jestem ich przeciwnikiem - podkreślił.

Odnosząc się do protestów kobiet Bąkiewicz zaznaczył, że "przez 3 tygodnie dochodzi do anarchizacji życia społecznego w Polsce”. - Policja na te działania nie reaguje. Policja dzisiaj może mieć pretensje do pana Trzaskowskiego, on zabronił zgromadzenia. Ludzie przyjechali samorzutnie, my zaproponowaliśmy inne manifestowanie. Przyjechało wielu, bo w całej Polsce mamy akty agresji, nienawiści wzbudzające poruszenie - ocenił.

Rafał Trzaskowski był przeciwnikiem organizacji Marszu Niepodległości. Informował on, że nie zgadza się na jego organizację ze względu na sytuację epidemiczną. „Oszacujemy straty, a ich skalę będziemy znali jutro. Tak samo jak koszty naprawy zniszczeń po przejściu Marszu Niepodległości" - podkreślił dziś prezydent stolicy.