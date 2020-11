Marsz Niepodległości 2020: Trasa i szczegóły kawalkady

Trasa przejazdu ma ograniczać się do tej pętli.

Marsz Niepodległości 2020 rozpocznie się 11 listopada o godz. 14:00 na Rondzie Dmowskiego w Warszawie. Uczestnicy przejadą na drugi brzeg Wisły do Ronda Waszyngtona i tam zawrócą. Następnie kawalkada wróci do centrum, a kolejny nawrót nastąpi na Rondzie Czterdziestolatka.

Bąkiewicz poprosił uczestników Marszu Niepodległości, by ustawiali pojazdy od godz. 13:30, wjeżdżając od Ronda Czterdziestolatka lub pl. Zawiszy. - Tak, żeby wcześniej nie robić żadnych zatorów, wcześniej proszę poruszać się po mieście lub być na parkingach. Od 13:30 od placu Zawiszy wjeżdżamy Alejami Jerozolimskimi w stronę Ronda Dmowskiego - powiedział prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Na konferencji prasowej organizatorów Marszu Niepodległości Tomasz Kalinowski, wiceprezes stowarzyszenia, powiedział, że w przypadku kawalkady nie obowiązują "żadne kwestie prawne związane z organizacją wydarzeń".

Wcześniej organizacji Marszu Niepodległości zakazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO), który powołał się na opinię wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Sąd negatywnie rozpatrzył odwołanie organizatorów na decyzję ratusza.

- Składamy zażalenie na decyzję sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeśli Rafał Trzaskowski chce się sądzić, to będzie się sądził w Strasburgu - powiedział we wtorek Kalinowski.