Olga Tokarczuk przekazała WOŚP replikę medalu noblowskiego

Fundacja także skomentowała w sieci decyzję polskiej noblistki. „Olgę przywitaliśmy w drzwiach Fundacji w niedzielę, o godzinie 22:00, tak jak się umawialiśmy. Chociaż gdyby nie dojechała, to też byśmy zrozumieli, bo teraz w jej kalendarzu tornado za tornadem. Ale dojechała, więc ściskamy i dziękujemy Oldze serdecznie! Bez trudu rozpoznałbym ją, gdyby szła zatłoczonym Times Square, po prostu charakterystyczna postać, fryzura, którą zobaczył i poznał cały świat” - napisano na Facebooku. „Otóż Olga wyjęła oficjalną replikę Medalu Noblowskiego Nobel Prize. Pozłacany, pięknie wykonany medal z podobizną Alfreda Nobla. Na rewersie muza literatury, a pod spodem wyraźny, wygrawerowany napis – O. Tokarczuk. To stuprocentowy medal naszej Olgi! Okazuje się, że ma prawo do wykonania trzech replik, srebrnych, dodatkowo pozłacanych. I takie repliki zamówiła, a pierwszą z nich przekazała WOŚP na licytację” - dodano. „Zapraszamy do licytacji, ale przede wszystkim zapraszam wszystkich, abyście sięgali po jej książki, abyśmy mogli wszyscy razem cieszyć się poczuciem dumy, że mamy kolejną polską Noblistkę „ - podkreślono.



28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia pod hasłem "Wiatr w żagle”. Pieniądze będą zbierane na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. W ostatnim roku w Polsce, w 67 oddziałach chirurgii dziecięcej wykonano ponad 80 tysięcy operacji. Mimo że polska chirurgia dziecięca jest na wysokim poziomie europejskim, trzeba zwiększać ilość operacji małoinwazyjnych, endoskopowych, które powodują mniejszy uraz operacyjny, zmniejszają dolegliwości dziecka związane z koniecznością operacji oraz skracają pobyt dzieci i rodziców w szpitalu. Jak podkreśla fundacja WOŚP, potrzebny jest nie tylko najnowocześniejszy sprzęt do operacji endoskopowych, ale także edukacja zespołów zabiegowych.