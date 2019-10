Wybuch gazu w Małopolsce. Są ranni

Do wybuchu w małopolskich Targanicach doszło w piątek wieczorem. W jednym z budynków przy ulicy Sosnowej doszło do eksplozji butli z gazem. Siła eksplozji była duża. Zniszczone zostały ściany budynku. Uszkodzenia są tak duże, że budynek nie nadaje się do użytku.

To kolejna eksplozja gazu w ostatnim czasie. W minioną niedzielę wybuchła butla z gazem w Janówce pod Łodzią. Tu ranne zostało dziecko, a zginęło dwóch mężczyzn - 28-latek oraz jego 72-letni dziadek.



Wcześniej policja dostała zgłoszenie o agresywnym młodym mężczyźnie. Zanim funkcjonariusze dojechali na miejsce, doszło do wybuchu. Świadkowie opowiadali, że 28-latek wszedł do garażu w domu swojego 72-letniego dziadka, odkręcając butlę z gazem. Wcześniej między mężczyznami miało dojść do kłótni. Wedle doniesień, senior miał nie chcieć dać wnukowi pieniędzy na dopalacze, więc ten miał grozić, że „wysadzi wszystko w powietrze”.



Policjantom udało się uratować dziewięcioletniego syna 28-latka. Dziecko trafiło do szpitala.