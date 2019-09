Strefa 51: Okoliczni mieszkańcy gotowi na "szturm"

"Szturm na Strefę 51" ogłoszono na Facebooku. Pomysłodawca akcji Matty Roberts zachęcał, by przyjechać do Nevady, wedrzeć się na teren słynnej bazy wojskowej i zobaczyć kosmitów, których ciała wedle znanej teorii spiskowej miałyby być tam trzymane. "Wszystkich nas nie zatrzymają" - przekonywał.

- To się dzieje. Mamy tu ludzi z całego świata - powiedziała Connie West, właścicielka motelu Little A'Le'Inn (Mały Kosmita). Do jej lokalu w zamieszkałym przez 50 osób Rachel zjechali goście z Polski, Szkocji, Australii oraz Amerykanie.

Najbliższa stacja benzynowa jest oddalona o 72 kilometry. W nocy należy się spodziewać temperatury 5 stopni w skali Celsjusza. - Naprawdę nie prosiliśmy się o to - powiedział Varlin Higbee, komisarz z hrabstwa Lincoln, który głosował, by z przeznaczyć z lokalnego budżetu 250 tys. dolarów na poradzenie sobie ze spodziewanym tłumem turystów. - Jesteśmy przygotowani na przyjazd 30-40 tys. osób - powiedział Higbee zastrzegając, że nie wiadomo, ile osób rzeczywiście przyjedzie.

Na skutek popularności "Szturmu na Strefę 51", siły zbrojne USA wydały ostrzeżenie przed wchodzeniem na teren wojskowy. Chętnych do złamania zakazu mają odstraszyć nowe zasieki z drutu kolczastego, kamery oraz zasilane bateriami reflektory. Na płocie zawieszono tabliczki informujące, że wejście na teren Nevada Test and Training Range (Poligonu Doświadczalnego i Treningowego Nellis) będzie karane aresztowaniem i grzywną w wysokości tysiąca dolarów. Okolice Strefy 51 patrolują wzmocnione oddziały policji. - Sprawdzamy wszystkie boczne drogi - zapewniła szeryf hrabstwa Nye Sharon Wehrly. W razie konieczności, miejscowym służbom pomóc ma Gwardia Narodowa.

W oddalonym o ok. dwie godziny drogi od Las Vegas Rachel do niedzieli ma trwać festiwal "Alienstock". Connie West zaplanowała występy artystyczne, sprzedaż żywności i pamiątek. Festiwal o tej samej nazwie miał za sprawą Matty'ego Robertsa rozpocząć się w czwartek w Las Vegas.

Strefa 51 to amerykańska baza wojskowa położona na terenie Strefy Sił Powietrznych Nellis w Nevadzie hrabstwach Nye, Lincoln i Clark. Amerykańskie siły zbrojne testowały tu samoloty - od U-2 w latach 50. do bombowców B-2 w latach 80. Amerykańskie władze kategorycznie zaprzeczały, by Strefa 51 istniała. Przyznały się do tego dopiero w 2013 r. Wedle popularnego w kulturze masowej mitu, w Strefie 51 władze potajmnie badały ciała kosmitów, których statek rozbił się w Roswell.