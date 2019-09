Sondaż: Czy władze Warszawy zareagowały właściwie na awarię w "Czajce"? Fotorzepa, Jerzy Dudek

27 sierpnia doszło do uszkodzenia jednego kolektora ściekowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło we wtorek. Nieczystości zostały skierowane do drugiej nitki, ale ta też w środę przestała funkcjonować. W efekcie zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. Czy władze Warszawy właściwie zareagowały na tę awarię? - o to zapytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl.