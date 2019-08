Awaria kolektora: Brudna Wisła, brudna polityka

Do uszkodzenia jednego kolektora ściekowego przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło we wtorek. Nieczystości zostały skierowane do drugiej nitki, ale ta też w środę przestała funkcjonować. Dopiero wtedy zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. W środę do rzeki dostało się 159 661 m sześc. ścieków.