Anglia i Walia: Rekordowo niska liczba urodzeń

Liczba urodzeń w Anglii i Walii spadła do najniższego poziomu od 80 lat, gdy zaczęto sporządzać dokładne statystyki - informuje "The New York Times" powołując się na dane brytyjskiego urzędu statystycznego (Office of National Statistics).