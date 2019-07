Wielka Brytania chce oddać Pakistankę ojcu. Ten wyda ją za kuzyna

W lutym brytyjskie służby imigracyjne odrzuciły wniosek 23-latki o azyl. Uzasadniając tę decyzję urzędnicy podkreślali, że nie mają wystarczająco wielu dowodów świadczących o tym, że jej życiu zagraża niebezpieczeństwo.

23-latka odwołała się od tej decyzji.

Sairah Javed, jej adwokat twierdzi, że MSW oparło swoją wcześniejszą decyzję na przeświadczeniu, iż ojciec kobiety, pakistański urzędnik państwowy "nie pasuje do profilu sprawcy", który mógłby zagrażać życiu córki.

Pakistance doradzono też, aby - jeśli czuje się zagrożona - zwróciła się o pomoc do władz Pakistanu.

- Wróciłaby do kraju, gdzie ojciec jest postrzegany jako jej opiekun władny podejmować każdą decyzję za nią; gdzie nie miałaby żadnej wolności i nie mogła podejmować własnych decyzji życiowych - podkreślił Javed.

Adwokat ostrzega, że w przypadku odmowy wyjścia za mąż za kuzyna, 23-latka może paść ofiarą "morderstwa honorowego" z rąk członków rodziny.

W najlepszym wypadku kobiecie groziłby ostracyzm - mogłaby mieć kłopoty ze znalezieniem domu i zatrudnienia.

W Wielkiej Brytanii 23-latka ma szansę studiować astrofizykę w uczelniach takich jak King’s College London, Bristol University, Sheffield University i Queen Mary University. 23-latka podkreśla, że czuje się Brytyjką.

Na Wyspy przyjechała mając 11 lat wraz z rodzicami, siostrą i bratem. Jak mówi na Wyspach ojciec nie znęcał się nad nią - inaczej niż w swoim kraju - ponieważ bał się brytyjskich władz. Ograniczał się jedynie do przemocy psychicznej. - Mówił: zobaczycie, co się stanie, jak wrócimy do Pakistanu - relacjonuje 23-latka.

Kiedy w 2011 roku rodzina wróciła do Pakistanu dziewczyna uciekła do domu dziadka ze strony matki. W 2012 roku wraz z matką wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie ta ostatnia bez powodzenia ubiegała się o azyl.

W 2017 roku o azyl zaczęła ubiegać się sama dziewczyna, ponieważ jej ojciec zaczął starać się o uzyskanie opieki nad dziećmi przed sądami w Pakistanie. Podkreślał, że chce uchronić je przed "zachodnimi wpływami".