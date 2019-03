Pięciomiesięczne dziecko zmarło w wyniku obrzezania

Pięciomiesięczny chłopczyk zmarł w wyniku obrzezania wykonanego w domu przez rodziców. Prokuratura wszczęła śledztwo.

Dziecko zostało przewiezione helikopterem do szpitala w Bolonii w piątek po południu. Zmarło ostatniej nocy.

Prokuratora w prowincji Reggio Emilia wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa. Ciało niemowlęcia zostanie poddane autopsji.

To kolejny przypadek śmierci dziecka po tego typu zabiegu.

Poniżej dalsza część artykułu

W grudniu w Rzymie zmarł dwulatek. Przyczyną była utrata krwi po wykonaniu zabiegu obrzezania w domu.



Brata bliźniaka dwulatka udało się uratować po przewiezieniu na oddział intensywnej terapii.



We Włoszech, kraju w znakomitej większości katolickim, obrzezanie praktykowane jest rzadko. Jednak wielu imigrantów, wyznających islam lub judaizm, poddaje obrzezaniu dzieci z powodów religijnych i kulturowych.



Mają oni jednak problem z przeprowadzeniem tego zabiegu w szpitalu - po pierwsze z powodów finansowych, a po drugie dlatego, że lekarze we włoskich placówkach odmawiają obrzezania dziecka młodszego niz czteroletnie.



Aby zwalczyć praktykę "domowego obrzezania", w przypadku którego bardzo prawdopodobne jest niezachowanie dostatecznej higieny i fachowości, Foad Aodi, założyciel stowarzyszenia zagranicznych lekarzy we Włoszech zaapelował do władz o zmniejszenie ceny zabiegu w szpitalach i obniżenie granicy wieku.