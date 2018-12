USA: Petycja przeciwko "zmuszaniu uczniów do buddyjskich medytacji"

Amerykańskie Centrum na rzecz Prawa i Sprawiedliwości (ACLJ), chrześcijańska organizacja działająca w USA, przygotowała petycję, w której domaga się zaprzestania "zmuszania do buddyjskich medytacji" w szkołach w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawiciele ACLJ przekonują, że dzieci w szkołach publicznych w USA są "indoktrynowane" przez "oparte na buddyzmie metody koncentrowania uwagi" (dosł. mindfulness methods) co jest "zdecydowanie niezgodne z konstytucją". Tymczasem osoby odpowiedzialne za programy nie podobające się ACLJ przekonują, że uczą jedynie technik, które poprawiają samoświadomość i samokontrolę uczniów.

Dotychczas pod petycją ACLJ podpisało się 50 tysięcy osób. ACLJ powiązana jest z ewangelikanizmem.

ACLJ uważa, że szkoły przynajmniej w 12 stanach "zmuszają" uczniów do słuchania taśm z technikami skupiania uwagi autorstwa takich firm jak Inner Explorer, Mind Up i Dialectic Behavior Therapy.

Firma Inner Exploration zapewnia, że jej materiały mają charakter świecki, a ich celem jest zapewnienie uczniom umiejętności, które zwiększają ich samoświadomość i samokontrolę.

Jednak ACLJ postrzega techniki, których uczą się uczniowie jako zagrożenie dla dzieci. Organizacja potępia m.in. nagrania, które mają zawierać treść "wszyscy łączymy się poprzez naturę, wszyscy łączymy się poprzez kosmos".