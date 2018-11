Chciały ukarać mechanika, który im pomógł. Teraz dostaną mandat?

Policjanci z Olsztyna poinformowali, że ktoś złożył doniesienie na urzędniczki skarbówki, które jechały samochodem z niesprawnym oświetleniem. Wcześniej kontrolowały warsztat, w którym wymieniono im żarówkę.

Jak informuje TVN24, akcja w Bartoszycach miała być starannie zaplanowaną prowokacją. Kontrolerki skarbówki zapomniały jednak, że ukaranym można zostać także za jazdę samochodem z niesprawnym oświetleniem. - Zadzwonił anonimowo mężczyzna, który na podstawie doniesień medialnych poinformował o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez pracowników urzędu skarbowego w Bartoszycach - powiedział sierżant sztabowy Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, cytowany przez TVN24.

Najważniejszym elementem operacji skarbówki z Bartoszyc była wymiana żarówki w samochodzie. W sprawie chodziło o ujawnienie wykroczenia skarbowego, polegającego na niewystawieniu paragonu za usługę na kwotę dziesięciu złotych.

- Panie były ucieszone. Piątek, godzina czternasta, zrobiłem raport dobowy. Miałem z żoną jechać do lekarza. Podjechał samochód i dwie panie poprosiły o wymianę żarówki - opowiadał Władysław Suszko, właściciel warsztatu. Choć warsztat był już zamknięty, kobiety bardzo nalegały, aby im pomóc, w związku z czym, jeden z pracowników wśród prywatnych rzeczy znalazł używaną żarówkę i ją zamontował. Mężczyzna oczekiwał zapłaty jedynie za usługę. Za zamontowaną żarówkę nie chciał żadnych pieniędzy. Gdy mechanik nie wydał paragonu, kontrolerki ze skarbówki ujawniły prawdziwy cel swojej wizyty. - Odniosłem wrażenie, że te panie były ucieszone. Jakby coś im się udało. Takie wrażenie odniosłem - mówił właściciel warsztatu.

Za usługę wartą dziesięć złotych, podatek VAT to dwa złote i trzydzieści groszy.

Ze względu na to, że mężczyzna, który pomógł kobietom nie przyjął mandatu w wysokości 500 złotych, urzędniczki skierowały sprawę do sądu. Choć w postępowaniu nakazowym sąd uznał, że mechanik jest winny, odstąpił od wymierzenia mu kary. Kontrolerki się jednak odwołały, w związku z czym sąd musiał rozpatrzyć tę sprawę jeszcze raz. - Z dobrego serca udzielił pomocy dwóm kobietom, które znajdowały się w potrzebie. Uznał, że w tych okolicznościach nie ma mowy o społecznej szkodliwości i odstąpił od wymierzenia kary - mówił w uzasadnieniu wyroku Olgierd Dąbrowski-Żegalski z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Argumentacja ta nie wystarczyła jednak skarbówce i urzędnicy wnieśli o apelację. Ostatecznie naczelnik urzędu skarbowego w Bartoszycach ją jednak wycofał. Jak powiedział Dąbrowski-Żegalski, „sądy mają problem z tym, że zarówno w sprawach o tak zwaną pietruszkę jak i w skomplikowanych sprawach kryminalnych musi się toczyć takie same postępowanie”. Podkreślił również, że wiąże się to z kosztami, które są dużo większe niż dwa złote trzydzieści groszy niezapłaconego podatku.

Jak zaznacza TVN24, jednym z celów takiej kontroli mogła być potrzeba zasilenia budżetu państwa wpływem z mandatu. O ile urzędniczki skarbówki zapłacą za jazdę z niesprawnym oświetleniem, może się to udać.