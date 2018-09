Eksperyment w Szwajcarii: 10 tys. zł za to, że się jest 123RF

588 mieszkańców szwajcarskiego Rheinau zgłosiło się, od momentu rozpoczęcia naboru przed siedmioma dniami, do udziału w eksperymencie, w ramach którego przez rok mieliby przez rok otrzymywać co miesiąc 2500 franków szwajcarskich (ok. 10 tys. zł) w ramach tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego (UBI).