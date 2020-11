Michał Woś: To instytucje UE mają problem z praworządnością

- Paradoksalnie w całej sytuacji widać jak na dłoni, że to nie my w Polsce mamy jakikolwiek problem z praworządnością, tylko to właśnie instytucje europejskie (Unia Europejska) mają problem z prawem i praworządnością u siebie, w ramach swoich działań - ocenił wiceminister.



Woś zaznaczył, iż „traktaty wprost mówią, że jest jedna procedura praworządności zapisana w art. 7 i to według tej procedury państwa powinny decydować jednomyślnie, a nie na zasadzie większości”. - Nie tak, że można przegłosować mniejsze państwo czy inne państwo. Same służby prawne stwierdziły, że jest niedopuszczalne to, co w tej chwili robi prezydencja niemiecka, co robi Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, która jest także z Republiki Federalnej Niemiec. To jest właśnie to naruszanie praworządności, o którym mówimy- tłumaczył widzom TV Trwam, dodając, że „obserwujemy coraz większe, coraz szersze rozpychanie się Komisji Europejskiej”.