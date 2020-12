Dostawa nowych hełmów dla WOT

Jak informuje płk. Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT hełmy HP-05 weszły dotychczas na wyposażenie dziesięciu z piętnastu brygad obrony terytorialnej i są już wykorzystywane w szkoleniu żołnierzy. Umożliwiło to podpisane w dniu 19 listopada polecenie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych o dopuszczeniu hełmów do użytkowania w armii. Umowa na zakup 50 tys. hełmów HP-05 została zawarta 5 czerwca 2020 r. Harmonogram dostaw został rozłożony na lata 2020 – 2023. Wartość kontraktu jak podawał w czerwcu WOT to 93,5 mln zł.