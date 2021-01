Cenckiewicz i WBH pod lupą służb. Odtajnianie poza prawem

Zaczęto je zdejmować, by zawarte w dokumentach informacje można było wykorzystywać w publikacjach.

Jej efektem było powstanie WBH, któremu podporządkowane zostały archiwa wojskowe. Zatrudnieni przez Cenckiewicza historycy pracowali głównie na dokumentach noszących klauzule "tajne" i "ściśle tajne" lub "poufne". Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych są one nadawane dokumentom, których nieuprawnione ujawnienie może spowodować szkodę lub poważną szkodę dla kraju - pisze Onet.

Pełnomocnik twierdzi, że historycy zatrudnieni w Wojskowym Biurze Historycznym oraz szefowie instytucji bezprawnie odtajniali dokumenty, by zawarte w nich dane wykorzystywać w pracach i publikacjach naukowych.

Tymczasem prawo odtajnienia dokumentów opatrzonych wyżej wymienionymi klauzulami mają jedynie ich wytwórca, jego następca prawny, specjalnie powołana do tego komisja lub SKW.

Podczas likwidacji archiwum wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim jego pracownicy zauważyli klauzule na dokumentach. Zawiadomili o tym wiceszefa WBH Łukasza Cięgotury, który polecił sprawdzić, jakie daty są na dokumentach i uznał je za "stare" i kazał odtajnić.

Polegało to na tym, że ci na poszczególnych teczkach przybijali dwie pieczątki – jedna przekreślała klauzulę tajności, a druga podawała podstawę prawną z ustawy, która nie obowiązuje od 10 lat - precyzuje Onet.

Szef WBH Sławomir Cenckiewicz uważa, że podjęte czynności nie były "odtajnianiem", ale "czynnością materialno-techniczną".

Proceder ten trwał prawie 4 lata. Zatrudnieni w WBH historycy zlecali odtajnianie wybranych przez siebie dokumentów, ponieważ w swoich pracach naukowych nie mogli powoływać się na materiały opatrzone klauzulami tajności. Wskazane przez nich dokumenty odtajniali zwykle pracownicy magazynu archiwum, którzy zostali wyposażeni w komplet przeznaczonych do tego pieczątek.

Na te działania zwrócił uwagę pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w WBH, który poinformował kierownictwo instytucji, że są one bezprawne. W efekcie został przeniesiony do innej jednostki. Jego następca jednak również nie zgadzał się na działania poza prawem i poprosił dowództwa wojsk o przegląd dokumentów i odtajnienie ich zgodne z przepisami. Został przeniesiony do rezerwy kadrowej.