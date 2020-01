Warszawa: Oszukał 94-latkę. Policja odzyskała 90 tys. złotych

Do 94-latki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako jej córka. Poinformowała, że ma problemy i natychmiast potrzebuje pieniędzy, by opłacić adwokatów.

Policjantom udało się ustalić adresata paczki. Przesyłka miała być dostarczona do 47-letniego mieszkańca województwa śląskiego.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podczas odbioru paczki. Był on całkowicie zaskoczony akcją funkcjonariuszy. Udało się odzyskać przekazane przez 94-latkę pieniądze.

Obecnie ustalana są informacje w sprawie innych osób mogących mieć związek z tym oszustwem.

Policja przypomina, by zachować bardzo dużą ostrożność w trakcie rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za krewnych lub funkcjonariuszy służb, co do których nie mamy całkowitej pewności, że są faktycznie tymi osobami za które się podają. Należy pamiętać także, aby w takiej sytuacji nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy bez wcześniejszego dokładnego sprawdzenia!