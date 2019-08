Raport NIK: Podwyżki nie zatrzymały fali odejść z policji

– Dlatego nadal występuje zjawisko zwane „kanibalizmem". Wciąż mamy kolejkę policjantów, którzy chcą odejść do SOP i do wojska, bo tam zarabia się dużo więcej - mówi Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów.

Lepiej pracują?

Niekonkurencyjne płace wpłynęły na odejścia. W półtora roku (od 31 grudnia 2016 do połowy 2018 r.) zatrudnienie (bilans przyjęć i zwolnień) we wszystkich formacjach zmniejszyło się o 3 tys. funkcjonariuszy – wskazuje raport. Najwięcej, 2,6 tys., mundurowych odeszło z policji. Np. w 2017 r. zwolniło się 2260 policjantów – co trzeci mimo że nie miał uprawnień emerytalnych. Co piąty, który odszedł, był w służbie do pięciu lat.

– Od lat skala odchodzących z policji jest podobna, to ok. 2,5 tys. funkcjonariuszy rocznie. Raporty składają zwykle w pierwszym kwartale, bo ten czas jest dla nich najbardziej korzystny – mówi Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Przyznaje, że dziś służba w policji nie jest już tak atrakcyjna i konkurencyjna jak kilka lat temu, kiedy na rynku panowało bezrobocie.

Czy lepiej zarabiający funkcjonariusze bardziej przykładają się do pracy?

– Nie mogliśmy ocenić, czy dzięki środkom programu poprawiła się sprawność i skuteczność służb, a co za tym idzie, bezpieczeństwo, bo nie ustalono odpowiednich mierników pozwalających to zbadać – zaznacza Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. – Takie mierniki są konieczne i cieszymy się, że minister z tym się zgodził. Zapewnił, że opracuje mierniki i, co więcej, zastosuje je od 2017 roku. Dzięki temu będzie wiadomo, czy przez to, że policja dostała wyższe pensje, lepszy sprzęt, działa lepiej – mówi dyr. Bieńkowski.

Rafał Jankowski zaznacza: – Jeżeli ktoś się zdecyduje zostać policjantem, to nie dla pieniędzy, bo nasze zarobki nadal nie są konkurencyjne – ocenia.

Obecny program modernizacji służb jest drugim z kolei. Pierwszy z lat 2006–2009 (także rządu PiS) różnił się jednak od obecnego. Wtedy policja do swojego corocznego budżetu otrzymywała dodatkowo 1,5 mld zł. W obecnym musi wysupłać na modernizację 70 proc. swoich środków, a tylko 30 proc. dokłada jej budżet państwa.