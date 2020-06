Wybory prezydenckie 2020: pomysły kandydatów na zmiany w wymiarze sprawiedliwości

Krzysztof Bosak zapowiada kompleksową reformę powoływania sędziów do KRS, TK i SN. Jego zdaniem sędziów do tych ciał prezydent powinien powoływać dożywotnio, co zapewni im niezależność od aktualnej władzy. Jedynie pierwszy skład członkowski pod rządami nowej konstytucji powinien zostać powołany przez Sejm większością konstytucyjną, w celu uniknięcia obsadzenia w całości przez lojalistów jednego prezydenta. Bosak zapowiada też, że będzie dążył, by sędzia był koroną zawodów – czyli urząd byłby osiągalny po dziesięciu latach praktyki w roli sędziego pokoju, adwokata, radcy prawnego, notariusza lub prokuratora. Należy też przywrócić dwie dobre instytucje: sędziego śledczego kontrolującego postępowania prokuratorskie, a także sędziów przysięgłych, aby poważne sprawy (np. o zbrodnie) były rozpoznawane z udziałem ław przysięgłych. W innych sprawach powinni współorzekać prawdziwie niezależni ławnicy, a w sprawach drobnych sędziowie pokoju powoływani na kadencje przy okazji wyborów samorządowych.