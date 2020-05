Sprawą sędziego Żurka zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka

Chodzi o przerwanie przed końcem kadencji funkcjonowania "starej" KRS, której sędzia Żurek był rzecznikiem. Trybunał może nakazać nawet przywrócenie sędziego Żurka na dawne stanowisko w Radzie. - Podejmę się każdego działania, w tym powrotu do KRS, by udowodnić, że osoby dziś tam zasiadające są nielegalnie powołane - mówi Onet sędzia Żurek.

Sędzia Żurek zaskarżył do ETPC przerwanie kadencji starej Rady. Chce także, by Trybunał sprawdził, czy - poprzez liczne szykany - nie ograniczano mu prawa do swobody wypowiedzi.

Sędzia Żurek skarży nie tylko przedterminowe odwołanie go z KRS bez prawa do odwołania do sądu. Podnosi także, że poprzez liczne szykany - m.in. kontrole CBA czy odwołanie go z funkcji rzecznika krakowskiego SO - próbowano ograniczyć jego prawo do swobodnej wypowiedzi.