Sędziowie podpisali list do OBWE ws. wyborów prezydenckich - teraz mają problemy dyscyplinarne

Pod listem do dyrektora OBWE podpisało się 1278 sędziów z całej Polski. Domagali się w nim, by OBWE objęła monitoringiem korespondencyjne wybory na prezydenta w maju i wysłała na nie swoich obserwatorów. W liście podkreślali, że z powodu epidemii wielu Polaków nie będzie mogło wziąć udziału w takich wyborach.

Teraz, jak informuje portal oko.press, sędziów ściga zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim Anna Gąsior-Majchrowska. Wysyła ona właśnie do wybranych sędziów z sądów rejonowych podległych Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim wezwania do złożenia wyjaśnień. Informuje w nich, że podjęła wstępne czynności wyjaśniające w celu ustalenia znamion przewinienia dyscyplinarnego. Bo list do OBWE jest niezgodny z Konstytucją - pisze portal.