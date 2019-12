Wojciech Tumidalski: Bez noweli ustaw sądowych ani rusz

Rozplątywanie gordyjskiego węzła pisowskiej reformy sądów, zwanej dla niepoznaki dobrą zmianą, to nie jest zadanie na jedną rozprawę, po której wszystko staje się jasne. Trzyosobowy skład Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego po uzyskaniu odpowiedzi Trybunału w Luksemburgu na pytania prejudycjalne orzekł, że unijnego standardu nie trzyma złożona głównie z prokuratorów Izba Dyscyplinarna SN, a Krajowa Rada Sądownictwa, po upolitycznieniu mechanizmu wybierania do niej sędziów, także nie może być uznana za niezależną.

Tym samym SN wykonał wyrok TSUE, a jego orzeczenie wiąże inne sądy i organy państwa – co jasno zostało wskazane. Znamy już więc oparty na prawie krajowym i europejskim model oceny niezależności organów sądowych i niezawisłości sędziowskiej. I – co ciekawe – sama KRS, nie stając w obronie sędziów – ofiar ataków, których źródła mogą tkwić w kręgach rządowych, a Izba Dyscyplinarna SN, sama uznając się za legalną i nie wstrzymując się z orzekaniem, przyczyniły się do krytycznej oceny TSUE i Izby Pracy SN, która zadała Luksemburgowi pytania.