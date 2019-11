Sąd z publicznością pokornieje, a czasem zabawi - komentuje Marek Domagalski

Być może i z tej przyczyny, inaczej niż jeszcze w latach 90., do sądów przychodzi mniej publiczności. A warto do nich zaglądać, nie czekać, aż zostaniemy pozwani czy odziedziczymy spadek, by o gorszych procesach nie wspominać. Każda sprawa sądowa, jak mówił wybitny adwokat, uczy i buduje. Uczy prawa, i to nie tego zapisanego w książkach, wyrwanych z kontekstu paragrafów, które raczej w błąd wprowadzają, ale znaczenia prawa w realu.