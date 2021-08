Niesprawiedliwy Strasburg, czyli o wyroku ETPCz w sprawie skargi polskiej mecenas

Tym bardziej źle, gdy wyrok dotyka fundamentalnych spraw i jest szeroko odbierany. Tak jak orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie skargi pewnej adwokatki, którą zajmowała się Izba Dyscyplinarna SN. Niekorzystne orzeczenie mecenaska zaskarżyła do Strasburga. A ten stwierdził, że postępowanie przed Izbą Dyscyplinarną narusza prawo do sprawiedliwego i bezstronnego sądu z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka i zasądził na jej rzecz 15 tys. euro.

Adwokatka wielokrotnie stawała przed organami dyscyplinarnymi adwokatury pod zarzutem przywłaszczenia pieniędzy i dokumentacji swojego klienta. Sąd dyscyplinarny Pomorskiej Izby Adwokackiej nie miał wątpliwości, że rażąco przekroczyła normy obowiązujące w palestrze. Na trzy lata pozbawił ją prawa wykonywania zawodu. Odwołanie od wyroku nic nie dało. Prawniczka złożyła kasację do SN z pełną świadomością, że trafi do Izby Dyscyplinarnej, której status jest kwestionowany ze względu na niezgodność z prawem unijnym. Kiedy ID uznała jej wniosek za bezzasadny, otworzyło jej to bramy Strasburga, który opowiedział się po jej stronie. W części mediów, a także u komentujących prawników, ekspertów wybuchł niezdrowy entuzjazm. „Patrzcie, to kolejny dowód kwestionujący legalność Izby Dyscyplinarnej". Kontekst sprawy był pomijany albo marginalizowany.

Czytaj też:

ETPCz: mimo dyscyplinarek, adwokatka otrzyma 15 tys. euro zadośćuczynienia