Wojciech Tumidalski: Te straszne odszkodowania - o decyzji TSUE zamrażającej Izbę Dyscyplinarną SN

Gdy tylko TSUE ogłosił swe postanowienie, ruszyła machina kwestionowania tej decyzji. Słyszymy, że TSUE nie ma kompetencji, by oceniać system sądowniczy w krajach członkowskich, że to skandal, iż w czasie walki z pandemią oderwani od rzeczywistości sędziowie zajmują się takimi sprawami i najlepiej niech wszystko oceni polski Trybunał Konstytucyjny. Akurat to jest oderwanie od rzeczywistości, tak jak próba podmiany znaczenia pojęć. Niestety, te zabiegi działają na opinię publiczną, a rzetelna informacja się do niej nie przebija.