Frankowicze. Bez prawnego rozeznania raczej nie składajmy pozwu

W czasach ugruntowanego orzecznictwa i obeznanych z daną kategorią spraw sędziów ich wyrok jest do przewidzenia. Możliwe jest zatem skalkulowanie ryzyka wszczynania sprawy. Piszę o wszczynaniu sprawy, bo pozwany nie ma na to w zasadzie większego wpływu, może poza jakąś grą na ugodowe zakończenie sporu. Wszczynający zaś sprawę jest w tej wygodnej sytuacji, jeśli nie grozi mu przedawnienie jego roszczeń, co można zresztą łatwo odwlec (zawezwaniem do próby ugodowej), i może czekać ze złożeniem pozwu. Taka ostrożność była wskazana np. na początku epidemii, gdyż z jednej strony nie było wiadomo, jak w praktyce zdalne rozprawy będą przebiegać, a z drugiej była nadzieja na szybkie zakończenie epidemii. Wszczęcia sprawy nie można jednak w nieskończoność odwlekać.

Przynajmniej część prawników od spraw frankowych doradza teraz, by ze złożeniem pozwu nie czekać na uchwałę SN. Liczą bowiem, że wcześniej złożone pozwy będą szybciej rozpoznane, i tak już po podjęciu uchwały SN. Ale nie jest to oczywiste, bo wprawdzie jest określony porządek w przydzielaniu spraw poszczególnym sędziom, ale kiedy sędzia wyda wyrok, w dużym stopniu zależy od niego. Sędzia musi zaś dojrzeć do wydania wyroku. Musi przetrawić wszelkie argumenty stron, także te, które po uchwale SN mogą być nieaktualne. Prawdopodobnie wielu sędziów będzie wręcz wzywać pełnomocników, by odnieśli się jeszcze pisemnie do tez zawartych w uchwale SN, które będą miały moc zasad prawnych. Czy nie lepiej zatem od razu złożyć dojrzalszą i aktualną argumentację prawną w pozwie, tyle że kilka tygodni później?