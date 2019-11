Wypadek podczas meczu. Kibic spadł na schody

Do wypadku doszło wieczorem na stadionie w Gliwicach. Na trybunach Piasta zameldowała się grupa około 120 kibiców z Białegostoku.

- Potwierdzam, że doszło do takiego zdarzenia, ale nie było ono wynikiem przestępstwa. Jeden z kibiców oparł się o barierkę przy schodach i spadł z wysokości około trzech metrów – mówi nam podinspektor Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Podinsp. Słomski przyznaje, że w momencie zabierania 22-letniego mężczyzny do szpitala był on nieprzytomny. – Z tego co wiem obecnie nie ma zagrożenia dla jego życia – dodaje policjant.