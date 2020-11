Michał Górski: Reaktywacja się nie udała

Czy ETPCz uznałby także za dopuszczalną skargę na odmowę rejestracji Narodowej Partii Faszystowskiej?

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał skargę na odmowę reaktywacji Rumuńskiej Partii Komunistycznej za dopuszczalną.

W najnowszej historii Rumunii na 19 listopada przypada szczególna rocznica. Tego dnia w 1946 r. odbyły się sfałszowane wybory, po których Rumuńska Partia Komunistyczna wraz z partiami satelickimi przejęła pełnię władzy, torując sobie drogę do zaprowadzenia ustroju totalitarnego. Jak przy tym wskazuje Karel Bartosek, jeden z autorów znakomitej „Czarnej Księgi Komunizmu", w okresie stalinizmu Rumunia wniosła szczególny wkład w dzieje represji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Była bowiem prawdopodobnie pierwszym krajem na kontynencie europejskim, który wprowadził „reedukację" metodą prania mózgu. Prawdziwie szatańskim zamysłem owego przedsięwzięcia było doprowadzenie więźniów do tego, by wzajemnie się torturowali.

