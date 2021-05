Krzysztof Kowalski: Manifesty estetyczne z emocjami w tle

Na szczęście nie dotyczy to sfery intelektualnej, niepodlegającej w żadnej mierze zakazom i nakazom. Myśleć samodzielnie, oryginalnie, o wszystkim i wszystkich, każdy może, lepiej lub gorzej. A zatem myślę, że tak jak ja myśli wielu ludzi. Myślimy więc, że w ponurych czasach uniemożliwiających weselenie się choćby tylko w ogródkach kawiarnianych i restauracyjnych, zabraniających rozrywki w siłowniach i fitness clubach, wobec bezsiły parlamentarzystów w wyborze rzecznika praw obywatelskich, wobec bezsiły kobiet domagających się od ustawodawców respektowania ich praw, by wymienić tylko niektóre z rzeczywiście poważnych zgryzot, jednym z ciekawszych sposobów pozostawania przy zdrowych zmysłach jest chichotanie z poglądów i obyczajów minionych pokoleń (chichotanie z poglądów i obyczajów współczesnych przychodzi z trudem).

Przeto, nuże, chichoczmy! Według XIX-wiecznych estetów (bez podziału na płcie) istnieją cztery ideały piękna: wierzchowiec pod jeźdźcem (ale nie dżokejem kucającym na grzbiecie wyścigowego rumaka, lecz młodzieniec pod wąsem i najlepiej przy szabli), fregata pod żaglami, parowóz pod parą i kobieta w tańcu. Niestety, było, minęło. Obecnie jeździectwo uprawia garstka zapaleńców, ale i ci nie cwałują ulicami, ale skrywają się po leśnych stadninach. Żaglowych fregat pozostało na całym świecie zaledwie kilka – służą jako statki szkolne marynarkom wojennym i akademiom morskim, a statystyczny obywatel dowolnego kraju ma minimalne szanse ujrzenia „katedry żagli" na morzu. Parowozy stoją w muzeach i nie buchają parą. Co do kobiet – owszem, nieodmiennie promieniują pięknem.

Z kolei król Francji Franciszek I Walezjusz (panował w latach 1515–1547) był zdania, że szlachcic, pan na zamku, czy nawet udzielny książę najpewniej uraduje i zachwyci swego władcę, gdy go odwiedzi, ukazując mu „na dzień dobry" swoją piękną żonę, swojego najpiękniejszego konia i najwspanialszego charta. I w tym zestawie znalazła się kobieta...

Trzymając się wciąż tej samej epoki, Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (1540–1614), kanon piękna ograniczył tylko do jednego elementu. W dziele „Les dames galantes" (w polskim przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego: „Żywoty pań swawolnych") wyjawia swój punkt widzenia: „Nie ma nic w świecie tak wdzięcznego do ujrzenia y do oglądania iako cudna biała głowa dwornie odziana abo też przystojnie rozebrana y pokładziona; ba, aby była zdrowa, czysta bez skazy, narośli y wrzodów".