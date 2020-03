Uważaj, kogo zapraszasz do domu!

W czasie 13-dniowej bitwy zginęli niemal wszyscy obrońcy twierdzy. Amerykanie wynieśli ich do rangi męczenników narodowych, a obronę Alamo uczynili podręcznikowym wzorem poświęcenia dla ojczyzny. Zupełnie inaczej przedstawia się to wydarzenie po drugiej stronie Rio Grande. Choć od upadku Alamo mijają dzisiaj 184 lata, to nadal wydarzenie to budzi skrajnie odmienne emocje po obu stronach granicy. I jak to bywa w historii, żadna ze stron nie ma racji.

Poniżej dalsza część artykułu